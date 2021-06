Novas restrições. Leia aqui na íntegra o comunicado do Conselho de Ministros

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva © José Sena Goulão/Lusa

O Governo decidiu, esta quinta-feira, prolongar a situação de calamidade em todo o território nacional até às 23h59 do dia 11 de julho.

Após reunião do Conselho de Ministros, a ministra do Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou que Lisboa e Albufeira vão juntar-se a Sesimbra, que já se encontrava em risco muito elevado, e vão recuar no desconfinamento, o que implica o encerramento, aos fim de semana, da restauração e similares e do comércio a retalho não alimentar às 15h30 e dos supermercados e retalho alimentar às 19h00.

"De forma a conter o aumento de incidência que se tem verificado", continua a proibição de circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa ao fim de semana, entre as 15h00 do dia 25 de junho e as 06h00 do dia 28 de junho, sem prejuízo das exceções previstas.

"É ainda admitida a circulação mediante apresentação de comprovativo de realização laboratorial de teste para despiste da infeção por SARS-CoV-2 com resultado negativo ou, alternativamente, mediante apresentação do Certificado Digital Covid da União Europeia", lê-se em comunicado.

Dos trabalhos saiu também a aprovação do "regime excecional de recrutamento de trabalhadores para o Serviço Nacional de Saúde, mediante a celebração de contratos a termo incerto".

Há agora 25 concelhos em risco elevado: Alcochete, Almada, Amadora, Arruda dos Vinhos, Barreiro, Braga, Cascais, Grândola, Lagos, Loulé, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odemira, Odivelas, Oeiras, Palmela, Sardoal, Seixal, Setúbal, Sines, Sintra, Sobral de Monte Agraço e Vila Franca de Xira.

Em estado de alerta estão: Alenquer, Avis, Castelo de Vide, Castro Daire, Chamusca, Constância, Faro, Lagoa, Mira, Olhão, Paredes de Coura, Portimão, Porto, Rio Maior, Santarém, São Brás de Alportel, Silves, Sousel, Torres Vedras.

