Nove barras fechadas devido à agitação marítima

Nove barras de Portugal continental estão esta sexta-feira fechadas à navegação, e outras quatro condicionadas devido à previsão de agitação marítima forte, segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

As barras marítimas de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Aveiro, Figueira da Foz, S. Martinho do Porto e Ericeira estão fechadas a toda a navegação.

De acordo com a AMN, as barras marítimas de Viana do Castelo, Leixões, Douro e Lagos estão condicionadas.

Por causa da agitação marítima, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso laranja toda a costa portuguesa (Viana do castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro) até às 09h00 desta sexta-feira, que passa depois a aviso amarelo até às 00h00 de sábado.

Estão previstas ondas de noroeste com cinco a sete metros, mas estas podem atingir 14 metros de altura máxima.

Também a costa norte da Madeira está sob aviso laranja até às 12h00 desta sexta-feira, passando depois a amarelo até às 06h00 de sábado por causa da agitação marítima forte, prevendo-se ondas de norte com cinco a seis metros, até dez metros de altura máxima.

A Madeira está ainda sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte com rajadas até 80 quilómetros por hora entre as 23h38 desta sexta-feira e as 03h00 de sábado.

O aviso laranja, o terceiro numa escala de quatro, aplica-se a situações meteorológicas de risco moderado a elevado, enquanto o aviso amarelo traduz situações de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.