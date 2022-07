Trezentos bombeiros e nove meios aéreos combatem incêndio em Góis

Viana do Castelo, Vila Real, Bragança, Guarda e Castelo Branco estão sob aviso laranja até às 18h00 de segunda-feira © André Luís Alves

Por Cátia Carmo 30 Julho, 2022 • 16:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um incêndio que deflagrou em Góis, na freguesia de Alvares, mobilizava ao início da tarde deste sábado nove meios aéreos. O combate às chamas envolve 300 bombeiros e conta com mais de 83 veículos no terreno.

A página da Autoridade Nacional de Proteção Civil indica que o fogo está a atingir uma zona de povoamento florestal. O alerta foi dado às 14h48 e o incêndio "em zona de mato está ainda muito ativo", pelas 16h30, e "até ao momento não há qualquer povoação em risco".

O incêndio deflagrou em Amioso Cimeiro, na freguesia de Álvares, a freguesia mais a sul do concelho de Góis, no distrito de Coimbra, e faz fronteira com o distrito de Leiria.

Viana do Castelo, Vila Real, Bragança, Guarda e Castelo Branco estão sob aviso laranja até às 18h00 de segunda-feira, devido à persistência de valores muito elevados de temperatura máxima, segundo o IPMA.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os restantes distritos do continente estão sob aviso amarelo, à exceção do de Faro, o único que está este sábado a verde.

Ainda segundo a mesma fonte, todo o continente estará com índice ultravioleta muito elevado, pelo que aconselha cuidados como evitar uso de óculos de sol, chapéu e t-shirt, guarda-sol, protetor solar e que se evite a exposição de crianças ao sol.

Notícia atualizada às 17h01