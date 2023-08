Nove operacionais com ferimentos ligeiros no combate ao incêndio em Odemira

O incêndio neste concelho do distrito de Beja já obrigou no domingo a evacuar quatro locais © Miguel Pereira da Silva/Global Imagens (arquivo)

Três operacionais sofreram ferimentos ligeiros no combate ao incêndio que lavra desde sábado em Odemira e outros seis foram assistidos no local, anunciaram esta segunda-feira as autoridades, dando conta de que cerca de 60 pessoas dormiram num centro de acolhimento.

Num briefing aos jornalistas, no posto de comando montado em São Teotónio, o comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo, José Ribeiro, referiu que as situações de assistência médica aos elementos das forças de socorro "não inspiram cuidados".

O fogo tinha, neste final de manhã, três frentes ativas com "elevada intensidade", depois do registo de vários "reacendimentos violentos" e com o vento forte a dificultar os trabalhos.

José Ribeiro destacou que, ao longo da noite, o fogo atravessou por várias vezes a fronteira com o Algarve, levantando preocupações com a serra de Monchique, e salientou que, ao início da tarde, ainda existiam "ali algumas linhas de fogo ativas".

O responsável explicou que os meios aéreos que estão no teatro de operações irão fazer esta tarde um conjunto de descargas para ajudar a baixar a temperatura do incêndio, para ser possível depois "fazer combate direto através dos flancos com a ajuda de máquinas de rasto".

"É provável que, com estas frentes, esta extensão, esta violência, haja habitações que possam estar em risco", admitiu, sublinhando que a Proteção Civil está a avaliar com a GNR a necessidade de mais evacuações.

O incêndio neste concelho do distrito de Beja já obrigou no domingo a evacuar quatro locais - Vale dos Alhos, Vale de Água, Choça dos Vales e Relva Grande - e uma unidade de turismo rural, num total de mais de 100 pessoas retiradas, por prevenção.

Esta segunda-feira, o número de pessoas retiradas mantém-se nessa ordem.

Também presente na conferência de imprensa, o presidente do município, Hélder Guerreiro, especificou que cerca de seis dezenas de pessoas, provenientes sobretudo do turismo rural, foram acolhidas na noite passada no centro criado para o efeito.

O autarca destacou ainda que estão a ser criados outros centros de acolhimento em Zambujeira do Mar e eventualmente em São Teotónio ou Odemira para acolher mais pessoas, em caso de necessidade.

Devido a este incêndio, que deflagrou na zona de Baiona, na freguesia de São Teotónio, a meio da tarde de sábado, a circulação na Estrada Nacional (EN) 120 está esta segunda-feira com constrangimentos entre São Miguel e São Teotónio, e "durante o dia poderão ocorrer constrangimentos no abastecimento de água à população na vila de São Teotónio", alertou o Serviço Municipal de Proteção Civil.

Foi ativado o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, com efeitos desde as 14h30 de domingo.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil na internet, pelas 13h45 estavam mobilizados 686 operacionais, com o apoio de 223 viaturas e de sete meios aéreos.