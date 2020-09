Novidades na vacinação. Vacina do HPV também para razes e da meningite B para todos

© Alfredo Cunha

Assinalando a celebração do aniversário do Programa Nacional de Vacinação, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas revelou que, a partir desta quinta-feira, há novidades nas vacinas incluídas no Plano Nacional de Vacinação.

Durante a conferência conjunta da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Ministério da Saúde, esta quarta-feira, Graça Freitas informou que a vacina contra a meningite passará, a partir de quinta-feira, a se aplicada a todas as crianças que nasceram em 2019 e 2020, que devem ser vacinadas aos dois, quatro e doze meses.

Outra das grandes novidades no Plano Nacional de Vacinação é a administração da vacina HPV aos rapazes. Graça Freitas explicou que a prioridade agora será vacinar, além das raparigas, os rapazes que nasceram no primeiro semestre de 2009.

Também a vacina rotavírus está incluída no programa, esta apenas para grupos de risco, mas começará a ser administrada só no início de dezembro.

Graça Freitas sublinhou ainda que as taxas de cobertura da vacinação continuam elevadas, depois de uma quebra no início da pandemia de Covid-19, e frisou ter grandes expectativas para as novas vacinas que compõem o plano de vacinação.