Novidades na vacinação, vistos gold e outros destaques da Manhã TSF

Direção-Geral da Saúde anunciou esta manhã mudanças nas normas para vacinação contra a Covid-19 em Portugal. A primeira novidade é que os maiores de 65 anos pssama recebr tammbém a vacina da AstraZeneca e a segunda é que professores, assistentes operacionais das escolas e pessoas com trissomia 21 passam a estar incluídos na vacinação prioritária.

Foi também já publicado em Diário da República o diploma que prevê a subida da idade legal de acesso à reforma em 2022, para os 66 anos e sete meses.

O Bloco de Esquerda quer acabar com o regime dos vistos gold e não apenas limitá-lo a certas regiões do país, como promete o Governo. A associação Transparência lembra que o aumento de 13% em fevereiro do investimento captado através deste regime dá sinais preocupantes.

Várias associações de doentes vão lançar uma petição para que todos os portugueses possam ter acesso aos chamados auto-testes rápidos à Covid-19, semelhantes aos que já se podem comprar em supermercados na Alemanha.

Por fim, damos-lhe conta do resultado de uma megaoperação da GNR que desmantelou uma plantação de canábis de grandes dimensões no concelho de Coruche. Foram apreendidos de centenas de pés de canábis e a GNR divulgou imagens que mostram a dimensão do caso.