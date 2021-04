Novidades no desconfinamento, o teólogo que o Vaticano mais temia e outros destaques TSF

© José Coelho/Lusa

Esta quinta-feira ficou marcada pelas novidades no desconfinamento, anunciadas por António Costa. A terceira fase da reabertura arranca já na segunda-feira, mas em ritmos diferentes para algumas regiões. Há quatro concelhos que recuam nas medidas e sete que não avançam no desconfinamento. Os ensinos secundários e superior regressam ao regime presencial, mesmo nos concelhos de maior risco, os restaurantes voltam a ter serviço de mesa e os centros comerciais reabrem. Relativamente às fronteiras terrestres com Espanha "mantêm-se fechadas nos próximos 15 dias" e os voos mantêm-se com as "regras em vigor", isto é, com medidas diferentes para cada país.

Relembramos agora o teólogo Hans Küng. A sua memória está ali, no cemitério de Tubinga, na Alemanha. No epitáfio, duas palavras apenas: Herr Professor (Senhor Professor), a distinção alemã para o topo de uma carreira académica. A TSF entrevistou Anselmo Borges sobre os percursos do teólogo que o Vaticano mais temia.

O Infarmed mandou esta quinta-feira suspender a venda de um lote do fármaco Nimesulida Labesfal, um anti-inflamatório indicado para o tratamento da dor aguda. Trata-se do lote n.º 18R4061, com a validade 10/2021, do medicamento Nimesulida Labesfal 100 mg, comprimido, com o número de registo 5782396. Conheça as razões para esta suspensão.

A presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Maria da Conceição Cabrita, renunciou ao cargo, anunciou esta quinta-feira a própria autarquia, depois de ter sido detida na terça-feira, por suspeitas de irregularidades na gestão autárquica.

Ainda no campo das renúncias, Sandra Cunha, deputada do BE, renunciou para não ser "arma de arremesso" contra o partido. A substituição foi anunciada logo no início da sessão parlamentar desta quinta feira e segue-se o pedido de levantamento da imunidade parlamentar de Sandra Cunha para que seja constituída arguida num processo de discrepâncias com moradas indicadas no Parlamento.

De seguida, os melhores registos fotográficos do jornalismo. Todos os anos, a Fundação World Press Photo premeia o que de melhor há no jornalismo visual. Este ano há um português entre os vencedores: Nuno André Ferreira, fotógrafo da agência Lusa, ficou em 3º lugar na categoria de Notícias Locais, com uma fotografia tirada em setembro de 2020, na qual é possível perceber uma criança dentro de um carro, iluminado pelas chamas de um incêndio que começou em Oliveira de Frades (Viseu) e se estendeu pelos concelhos vizinhos.

Terminamos com possíveis fugas de dados no Facebook e LinkedIn. A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) aconselhou os utilizadores destas redes sociais a estarem "especialmente alerta para perdas ou dificuldades na captação do sinal de rede de telemóvel em locais onde habitualmente costumam ter boa rede".