Novo aeroporto volta à estaca zero, PSD dá a mão ao Governo e outros destaques TSF

© Paulo Spranger/Global Imagens (arquivo)

Por TSF 02 Março, 2021 • 21:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Afinal, onde vai ser o novo aeroporto? Depois do chumbo da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) ao projeto para o Montijo, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação vai fazer uma nova Avaliação Ambiental Estratégica para perceber qual é o melhor lugar para instalar um novo aeroporto. Voltou tudo ao início.

Confrontado com estes desenvolvimentos, o Governo já fez saber que vai rever a revisão do Decreto-Lei n.º 186/2007, de 10 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 55/2010, de 31 de maio, para eliminar o que diz ser um "poder de veto das autarquias locais" sobre infraestruturas de interesse nacional. O PSD, pela voz do líder Rui Rio, já fez saber que dá ao mão ao Governo nesta iniciativa.

Mas o país continua a enfrentar uma pandemia. Com o processo de vacinação já em curso, uma das dificuldades tem estado a montante, nas farmacêuticas. Afinal, quais são as dificuldades na produção? Está tudo aqui:

O Instituto Português do Sangue abriu três processos de inquérito a profissionais devido a alegadas práticas discriminatórias na doação de sangue de homens homossexuais. A presidente garante que o instituto "não é uma instituição discriminatória, pelo contrário". A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, também rejeita qualquer discriminação, mas reconhece que é preciso clarificar a norma sobre exclusão de dadores de sangue por comportamento sexual.

Rodrigo Duterte, Presidente das Filipinas, está de volta às bocas do mundo. Desta vez, porque demitiu a embaixadora do país no Brasil, depois de esta ter sido filmada a agredir um membro do pessoal doméstico filipino. Marichu Mauro vê revogados os seus benefícios de reforma e fica impedida de ocupar cargos públicos para o resto da vida.