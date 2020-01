Novo alerta para más condições da Faculdade de Belas Artes do Porto

Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Os estudantes da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto chamaram mais uma vez a atenção para a falta de condições de várias salas de trabalho. Os alunos alegam que têm feito vários esforços para expor os problemas à direção e à reitoria, mas sem qualquer resultado visível até esta altura.

"Uma das zonas mais críticas é o pavilhão de escultura e pintura. Desde que estou naquela faculdade que tenho graves problemas de infiltrações ao ponte de, no ano passado depois de uma chuvas, haver uma grande infiltração. Houve imensos trabalhos que ficaram estragados", explicou à TSF Francisca Moura, da associação de estudantes.

Os estudantes da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto estão a perder a paciência com a falta de respostas e de ação para resolver os problemas das instalações da faculdade.

"Desde há uns tempos que nos começaram a prometer as benditas obras do pavilhão de escultura. Já se anda a falar disso pelo menos há dois anos. No ano passado penso que o projeto foi aprovado e entretanto tem servido como desculpa para deixar as condições exatamente como estão", acrescentou a estudante Francisca Moura.