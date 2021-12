Novo apelo para vacinação de crianças, posse de Gouveia e Melo e outros destaques TSF

© Homem de Gouveia/Lusa

"Vacinas são muito seguras." Quem o diz é Luís Graça, membro da Comissão Técnica de Vacinação que deu parecer favorável à vacinação dos mais pequenos, garantindo total segurança das vacinas pediátricas contra a Covid-19 numa altura em que o Governo Regional da Madeira reforça o apelo para a vacinação de crianças entre os cinco e os 11 anos.

O Bloco de Esquerda considerou "absolutamente inaceitável" o Governo usar um mecanismo contabilístico para "dar a volta ao parlamento" e injetar dinheiro no Novo Banco, defendendo que a gestão da Lone Star "lesa o interesse público".

Voltando à Covid-19, em Viana do Castelo, nove pescadores estão em isolamento, a bordo da embarcação de pesca costeira "Nossa", atracado desde o dia 19, após quatro casos de infeção provocada pelo coronavírus.

Esta segunda-feira é o dia da posse de Gouveia e Melo como Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), na sequência da exoneração de Mendes Calado, que não sai "por vontade própria". A cerimónia, restrita devido à situação pandémica, está marcada para as 15h00, no Palácio de Belém, em Lisboa. Henrique Gouveia e Melo, que ficou conhecido ao assumir a coordenação da vacinação contra a Covid-19, vai ter pela frente vários desafios, entre os quais a aplicação do Plano de Recuperação e Resiliência.

Morreu, aos 58 anos, o realizador canadiano Jean-Marc Vallée, conhecido pelo filme "O Clube de Dallas". A causa da morte ainda não foi divulgada pelas autoridades.