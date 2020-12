Novo balanço: surto de legionella no Norte matou 14 pessoas

© Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

Por Sónia Santos Silva 22 Dezembro, 2020 • 10:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O surto de legionella na região Norte do país provocou a morte de 14 pessoas. O dado foi atualizado, esta manhã pela ARS do Norte, depois de constar num documento do Centro Europeu de Controlo e Prevenção das Doenças.



De acordo com a informação disponível na página da internet deste organismo, o surto que atinge os concelhos de Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim já provocou 14 mortes, superado assim o número de vítimas mortais do surto de legionella verificado em Vila Franca de Xira, em 2014, que foi de 12 mortos.



Citando dados fornecidos por uma autoridade de saúde pública portuguesa, o Centro Europeu de Controlo e Prevenção das Doenças indica, ainda, que "o resumo epidemiológico, desde 29 de outubro (dia em que foi diagnosticado o primeiro caso), até 16 de dezembro, foram identificados um total de 79 casos de doença do Legionário na Região Norte (Norte) de Portugal, com origem nos concelhos da Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Matosinhos. A idade média dos casos é de 74 anos (variação de 46 a 97). Catorze mortes ocorreram entre os 79 casos. A investigação epidemiológica está em curso. A fonte de exposição permanece desconhecida"



Contactada pela TSF, a ARS do Norte confirmou os dados, não prestando mais esclarecimentos.



A TSF também já procurou informações junto do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, sem sucesso até ao momento.



As autarquias de Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim, também contactadas pela TSF, ainda não se pronunciaram sobre o novo balanço de mortes, provocadas por um surto de legionella no Norte do país.