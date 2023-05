Novo capítulo na CPI à TAP, o plano do SNS para "nascer em segurança" no verão e outros destaques TSF

© Leonardo Negrão/Global Imagens

A manhã informativa da TSF desta quinta-feira fica marcada pelas declarações da chefe de gabinete do ex-ministro Pedro Nuno Santos na comissão de inquérito à TAP. Maria Antónia Araújo assegura que o ex-adjunto de João Galamba sempre foi um bom profissional, respondendo a todas as solicitações com rapidez.

A chefe de gabinete do ex-ministro das Infraestruturas disse que os advogados seguiram o código das sociedades comerciais na saída de Alexandra Reis da TAP, e não o estatuto do gestor público, devido a "vínculo privado". Além disso, desmentiu qualquer ingerência política na gestão da TAP.

Esta quinta-feira é a vez do ex-administrador financeiro da TAP, João Weber Gameiro, ser ouvido na comissão de inquérito à companhia aérea.

Destaque também para a Maternidade Alfredo da Costa, o Hospital de Cascais e o Hospital de Abrantes. São estas as três maternidades da região de Lisboa e Vale do Tejo que vão estar sempre de portas abertas, durante todo o verão.

Os blocos de partos dos hospitais de Santa Maria e das Caldas da Rainha vão encerrar em breve para obras de remodelação, passando as grávidas a ser atendidas nos hospitais públicos mais próximos.

Na ordem do dia está ainda aquele que pode ser o jogo do título. O inspetor-geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) está atento a eventuais irregularidades que sejam praticadas na venda de bilhetes para o jogo Benfica-Santa Clara. Em causa estão bilhetes que podem chegar aos 2000 euros no mercado negro.

O treinador Abel Ferreira está na lista do PSG. A informação foi avançada esta manhã no jornal L'Equipe e já confirmada pela TSF. Luís Campos, diretor do futebol do clube parisiense, tem gostado do trabalho que o técnico português tem feito no Palmeiras.

Por fim, a economia alemã contraiu-se 0,3% no primeiro trimestre, o que significa que entrou em recessão técnica depois de dois trimestres negativos consecutivos.