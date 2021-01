Novo confinamento pode entrar em vigor já na próxima quinta-feira

© José Sena Goulão/Lusa

Por Carolina Rico 10 Janeiro, 2021 • 14:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pode estar iminente o regresso ao confinamento em Portugal, e ainda mais cedo do que o que se previa, avança o Público este domingo.

Segundo o jornal, o novo confinamento entrará em vigor à meia-noite de quinta-feira, dia 14 de janeiro, dois dias antes da data prevista para a entrada em vigor do novo estado de emergência.

A Assembleia da República deverá aprovar a autorização para que o Presidente da República assine o decreto de novo estado de emergência na quinta-feira de manhã e horas depois, durante a tarde, o Conselho de Ministros aprovará as regras para a nova fase de confinamento.

Isto depois de, na próxima terça-feira, terem sido consultados os epidemiologistas sobre a evolução da pandemia de Covid-19 em Portugal, em reunião no Infarmed.

Este sábado, a título de balanço das audições entre o Governo e os partidos com representação parlamentar, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, considerou que há um "grande consenso" em relação ao regresso a um confinamento generalizado, para mitigar a propagação da pandemia no país, e sublinhou que a intenção é decretar as medidas "o mais cedo possível".