Pico da infeção já terá passado. Cada paciente infeta em média uma pessoa

A ministra da Saúde, Marta Temido, fala na conferência de imprensa diária © Tiago Petinga/Lusa

Por TSF e Lusa 26 Abril, 2020 • 13:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A ministra da Saúde destaca a importância dos critérios epidemiológicos para adequar a resposta à pandemia à medida que esta vai evoluindo. Nesse sentido, o R0 é um dos indicadores mais comummente utilizados e um dos mais recomendados pela OMS . O R0 português situava-se até 16 de março nos 2,08, com uma margem entre o 1,97 e o 2,19.

O Rt, referente à transmissão ao longo do tempo, está agora no 1,04 (cada doente infeta em média 1,04 pessoas), com uma margem entre o 0,99 (Norte do país) e o 1,2 (Lisboa e Vale do Tejo), o que leva as autoridades da saúde a situar o máximo da incidência de infeções entre 23 e 25 de março.

Perto de 30% de uma amostra de casos de Covid-19 confirmados no país contraíram o vírus em casa e 25% em instituições coletivas, anunciou também a ministra da Saúde, Marta Temido.

"Em cerca de 30% dos casos em que foi identificada a transmissão esta ocorreu no local de habitação", afirmou a ministra na conferência de imprensa diária de atualização de informação sobre a pandemia da Covid-19.

Os dados reportam a uma análise com uma amostra de 2958 casos confirmados entre os dias 18 e 24 de abril no país.

Da análise realizada, foi também identificado que 25% dos casos correspondiam a situações de surto em instituições coletivas, como lares, instituições particulares de solidariedade social, hostels (dois) ou empresas. (uma)

A ministra da Saúde frisou também que 9% dos casos confirmados desta amostra referiam contacto com amigos e familiares que não habitavam na sua residência.

Risco de transmissão "subiu um bocadinho" nalgumas regiões

A ministra da Saúde reconhece que, pela análise dos dias 16 a 20 de abril, o risco de contágio sofreu um ligeiro aumento, como prova o valor do R0 (relativo à quantidade de pessoas que cada paciente infetado pelo novocoronavírus contamina), que já se situou no valor médio de 0,95 e hoje situa-se no 1,04. (0,99, na região Norte; 1, no Centro; 1,2 em Lisboa e Vale do Tejo).

LEIA AQUI TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS