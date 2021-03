Novo desconfinamento trouxe sobretudo mulheres e classes médias para as ruas

© Rui Oliveira/Global Imagens

As mulheres e as classes médias são quem passou a sair mais de casa esta semana, desde que na segunda-feira o país entrou na primeira fase do desconfinamento planeado pelo Governo e que se tudo correr bem se deve prolongar, por diferentes etapas, até meio de maio.

Os dados da PSE, uma consultora de análise de dados que desenvolveu uma tecnologia para analisar a mobilidade dos portugueses, também revelam que com o início deste desconfinamento as saídas de casa voltaram quase aos números pré-estado de emergência que se iniciou a 15 de janeiro.

Nuno Santos, especialista em análise de dados da PSE, detalha à TSF que antes da data anterior, no início de janeiro, cerca de 33% dos portugueses já ficavam habitualmente em casa, valor que nos últimos dias rondou os 37% ou 38%.

"Neste momento estamos a falar de ter no máximo dos máximos 5-6% de pessoas que ficam efetivamente em confinamento para além daquelas que já antes do estado de emergência ficavam habitualmente em casa", refere.

A mobilidade voltou quase ao normal e registam-se igualmente outras diferenças em relação àquilo que acontecia nas semanas anteriores, nomeadamente ao nível do sexo e da classe social.

Se nos últimos meses quem mais desconfinava eram sobretudo os homens e as classes baixas e médias baixas, agora aconteceu uma mudança: "É curioso que durante esta semana foram exatamente os outros segmentos da população, que até ao momento não tinham desconfinado, que maior propensão tiveram para desconfinar".

Nuno Santos dá o exemplo das classes médias e das mulheres, sublinhando que o género dos portugueses faz diferença: "Sempre houve uma grande diferença e ao longo dos últimos meses, em confinamento, os homens saíram mais de casa", naquilo que era, na prática, uma erosão informal do desconfinamento que continuava em vigor.

Agora, esta semana, as mulheres - que até aqui estavam mais na sua habitação - aceleraram o processo de desconfinamento, numa tendência que o especialista em mobilidade admite que pode estar relacionada com o regresso das crianças às creches e às escolas do primeiro ciclo pois em casa de dúvida são elas que tendem a ficar mais vezes com os miúdos em casa quando é preciso.