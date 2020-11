Estado de emergência "tem muito menos proteção dos cidadãos", alerta Ordem dos Advogados

© LUSA

A Ordem dos Advogados acusa Governo e Presidente da República de irem longe demais nos termos da declaração do estado de emergência, que entra em vigor esta segunda-feira.

Recolhimento obrigatório noturno e aos fins de semana é uma das novas restrições impostas nos 121 concelhos mais afetados pela pandemia. Prometeu-se uma situação preventiva e limitada, lamenta o bastonário, mas Menezes Leitão considera que desta vez falta proteção aos cidadãos para garantir que não há abusos nem violação de direitos, como o direito à integridade física ou à liberdade de expressão.

"O que estamos a verificar é que nos dizem que é um estado de emergência limitado e preventivo mas tem muito menos proteção dos cidadãos do que outras declarações anteriores do estado de emergência", explica o bastonário.

Por outro lado, Menezes Leitão afirma que ao decretar-se o recolher obrigatório em boa parte do fim de semana está a ser violado o direito dos trabalhadores ao descanso.

"Relativamente à proibição de saídas de casa ao fim de semana, tirando o período da manhã, parece-nos uma fortíssima restrição das pessoas. Perderam a possibilidade de ter qualquer outro repouso que não seja fecharem-se em casa ao fim de semana", disse.

O primeiro-ministro anunciou no sábado as novas medidas mais restritivas que vão estar em vigência no estado de emergência. Os cidadãos residentes nos 121 concelhos mais afetados pela pandemia estarão sujeitos ao recolhimento obrigatório entre as 23h00 e as 5h00 e nos próximos dois fins de semana a partir das 13h00 até às 05h00.