Novo hospital no Oeste. Autarca do Bombarral diz que "é dia de festa" para toda a região

Por Dora Pires 27 Junho, 2023 • 20:56

O presidente da Câmara Municipal do Bombarral acredita que todos os habitantes da região Oeste têm motivo para celebrar: não só passam a ter um novo hospital no concelho como vão ganhar três unidades de cuidados continuados. Será esse o principal destino dos hospitais de Caldas da Rainha, Peniche e Torres Vedras.

"É dia de festa não para o Bombarral, mas para o Oeste", começa Ricardo Fernandes. O presidente da Câmara Municipal do Bombarral conseguiu convencer o Ministério da Saúde de que seria esta a melhor localização.

Será no Bombarral que ficarão concentrados os principais serviços do que é até agora o Centro Hospitalar do Oeste que reúne os hospitais de Caldas da Rainha, Peniche e Torres Vedras.

Ricardo Fernandes defende que "esta região e os seus mais de 300 mil utentes merecem finalmente um hospital com todas as valências, algumas que nunca existiram na região". Por outro lado, o autarca sublinha que num país cada vez mais envelhecido é "necessário e essencial que os "velhos" hospitais passem a prestar cuidados continuados na comunidade, cuidados paliativos e eventualmente serviços de imagiologia "

Por agora existe a decisão do governo e a promessa de ter o hospital de pé dentro de cinco anos. Até lá falta tudo, por exemplo, decidir o modelo de construção e gestão da nova unidade, se construída e gerida pelo Estado ou se irá entregar alguma ou ambas as tarefas a privados.

O novo hospital irá substituir o atual Centro Hospitalar do Oeste, que integra os hospitais das Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche, tendo uma área de influência constituída pelos concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral, Torres Vedras, Cadaval e Lourinhã e de parte dos concelhos de Alcobaça e de Mafra.