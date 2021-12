Novo máximo de casos de Covid em Portugal, incidência acima de 1000 e outros destaques TSF

© Gonçalo Delgado/Global Imagens

No último dia de 2021, Portugal atingiu um novo máximo de infeções por Covid-19 desde o início da pandemia. Foram mais de 30 mil novos casos, num dia com 18 mortes. A taxa de incidência continua a subir. Há mais de mil casos por cem mil habitantes, o que obrigou a uma atualização da matriz de risco, que apresenta agora um vermelho mais escuro.

Há 151 concelhos no nível de risco mais elevado, um aumento substancial face aos 32 que estavam na mesma situação epidemiológica na passada sexta-feira. Desse grupo de 151, oito concelhos registam mesmo uma incidência de infeções acima dos 2000 casos, entre os quais se destaca o Porto Santo seguido de Lisboa, Ferreira do Zêzere, Porto, Câmara de Lobos, Campo Maior, Almada e Amadora.

O Presidente da República reforçou que a situação pandémica em Portugal é muito diferente do cenário de há um ano, apesar de o país estar há quatro dias a ultrapassar os números máximos anteriores de contágios. Munido de um papel com o número de contágios, internamentos, hospitalizações em cuidados intensivos e mortes do último dia de 2020 e dos primeiros dias de 2021, o chefe de Estado explicou as diferenças entre a situação que o país viveu e aquela em que se encontra.

Morreu Betty White. A atriz, conhecida pelos papéis nas séries "Sarilhos com Elas", "The Golden Grils" e "As Solteironas", tinha 99 anos.

Há mais um surto de gripe das aves em Portugal. A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária anunciou que foi detetado um terceiro foco da doença, numa exploração de perus, em Praia do Ribatejo, Vila Nova da Barquinha (Santarém), tendo sido ativado o plano de contingência.

2022 está aí à porta. Alguns países já festejaram a entrada no novo ano. Os primeiros a celebrar a passagem de ano foram os países que se situam no Oceano Pacífico. Honalulu, no estado do Havai, Estados Unidos da América, é o último local a entrar em 2022. Veja as imagens.

Com o novo ano a chegar, 2021 fica para trás. Um ano que abriu com a morte de Carlos do Carmo, a 1 de janeiro, e que encerrou, a 31 de dezembro, com recordes de infeções por Covid-19. A TSF leva-o numa viagem para recordar os principais momentos de 2021, bem como as imagens que marcaram um ano de superação e desafios. Confira também os dez artigos mais lidos do ano no site da TSF.