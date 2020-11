Novo máximo de mortes diárias. Há mais 3.996 infetados nas últimas 24 horas

© EPA

Estão confirmadas 3472 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 91 do que no último boletim epidemiológico.

O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 225.672, mais 3.996 nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 80.045 casos ativos.

Até ao momento, 142.155 pessoas conseguiram recuperar, das quais 3.560 nas últimas 24 horas.

Há 95.354 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

A DGS explica, numa nota publicada no boletim epidemiológico, que "os valores de hoje resultam de uma mudança no sistema de análise de dados."

Há mais 11 casos nos cuidados intensivos e mais 111 doentes internados.

"A diferença diária nestes campos é calculada em relação aos dados do dia anterior. No entanto, os dados cumulativos foram atualizados historicamente, resultando em +4 375 casos confirmados, +13 529 casos recuperados e -9 154 casos ativos. Esta atualização do número acumulado de casos confirmados traduz-se em +2 101 casos na região do Norte, +1 745 casos na região de LVT, +286 casos na região do Alentejo, +163 casos na região do Algarve, +52 casos na região da Madeira, + 29 casos na região do Centro e -1 caso na região dos Açores", pode ler-se na nota.

