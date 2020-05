"Novo modelo de gestão." Administração do Arsenal do Alfeite demitida

O Arsenal do Alfeite esteve sempre aberto durante a quarentena © Gustavo Bom/Global Imagens

A administração do Arsenal do Alfeite foi demitida. A comissão de trabalhadores e o sindicato exigem esclarecimentos ao ministro da Defesa. António Pereira, da comissão de trabalhadores, admite que esta demissão foi uma surpresa para os trabalhadores, que estão preocupados com a estabilidade e o futuro do estaleiro.

"A comissão de trabalhadores foi ontem surpreendida com notícias que corriam no estaleiro de que a administração do Arsenal do Alfeite tinha sido demitida. Fomos hoje chamados pela administração para nos darem a informação de que, de facto, a administração tinha sido informada de que estava demitida com o objetivo de implementar um novo modelo de gestão no estaleiro do Alfeite", explicou à TSF António Pereira.

Até agora, o Ministério da Defesa não agendou nenhuma reunião com os trabalhadores. O Arsenal do Alfeite esteve sempre aberto durante a quarentena para trabalhar na manutenção dos navios para a Marinha Portuguesa, mas realiza outros trabalhos, como a manutenção dos navios marroquinos e das fragatas Vasco da Gama e Francisco de Almeida.