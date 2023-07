Novo patriarca de Lisboa conhecido a 10 de agosto. Deve assumir funções a 2 setembro

Está marcado, para segunda-feira, um almoço de despedida do clero do patriarcado, em Óbidos © Mário Vasa / Global Imagens

O nome do novo patriarca de Lisboa deverá ser anunciado no próximo dia 10 de agosto e a cerimónia de posse deverá acontecer a 2 de setembro. A informação é avançada, este domingo, pelo Sete Margens.

De acordo com a publicação religiosa, a nomeação oficial do sucessor de Manuel Clemente deve, assim, ocorrer apenas alguns dias após o regresso do papa a Roma, finalizada a visita a Portugal para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) - que decorre de a 1 6 de agosto, em Lisboa.

O nome do próximo patriarca de Lisboa, que já terá sido escolhido pelo papa Francisco, ainda é uma incógnita, com vários clérigos a serem apontados como possíveis sucessores. A lista de hipóteses, refere o Sete Margens, inclui nomes como o do arcebispo de Évora, Francisco Senra Coelho, e os bispos do Funchal, Nuno Brás, de Coimbra, Virgílio Antunes, e castrense, Rui Valério, além de outros padres, como o jesuíta Nuno Gonçalves, reitor da Universidade Pontifícia Gregoriana, em Roma, ou mesmo o cardeal do bispo auxiliar e presidente da Fundação JMJ, Américo Aguiar.

O atual patriarca, Manuel Clemente, tinha confirmado, este sábado, que a saída estaria para breve, devendo acontecer no próximo mês de setembro.

"É absolutamente necessário olhar para Lisboa e esse olhar passa, com certeza, por quem tem de reorganizar o serviço episcopal. E não sou eu", declarou o patriarca, em entrevista à agência Ecclesia, lembrando que, no Patriarcado, o ano pastoral começa, por norma, a 1 de setembro.