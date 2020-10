Novo presidente do Conselho de Reitores aponta à competitividade das universidades

António Sousa Pereira © Miguel Pereira/Global Imagens

António Sousa Pereira, reitor da Universidade do Porto, foi eleito presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP). Mais investimento e promover a progressão nas carreiras são algumas das linhas fortes para os próximos três anos

O mandato começa em novembro, mas os desafios já estão definidos. Em declarações à TSF, António Sousa Pereira aponta à competitividade das universidades portuguesas.

"Estamos num mundo altamente competitivo. As universidades estão a perder competitividade" 00:00 00:00

"Queremos a reposição de uma fórmula de distribuição que deixe todas as instituições confortáveis, e que faça desaparecer, urgentemente, as injustiças no seio das universidades portuguesas. Temos de implementar um mecanismo que permita às universidades modernizarem-se e construir infraestruturas. Estamos num mundo altamente competitivo, e estamos a perder competitividade," admite.

O reitor da Universidade do Porto define ainda como prioritário a progressão nas carreiras dos docentes do ensino superior.

A pandemia está a afetar as instituições, há mais de uma centena de estudantes infetados em várias universidades do país. Ainda assim, António Sousa Pereira está otimista que este período vai passar, até porque as universidades cumprem as regras de segurança.

"Há um aumento de infeções contraídas fora da universidade" 00:00 00:00

"O espaço mais seguro onde os estudantes universitários possam estar é mesmo o interior das universidades. Existe um aumento de casos nos estudantes, mas são infeções que são contraídas fora do ambiente escolar. É nas festas, nos restaurantes, nos bares. São praticamente nulas as infeções contraídas dentro das universidades. O distanciamento e o uso de máscara são obrigatórios", lembra.

O presidente eleito da CRUP admite estar convicto que no início de 2021 exista um alívio das restrições impostas pela pandemia.

António Sousa Pereira ganhou à segunda volta e apenas por um voto contra o reitor da Universidade de Aveiro, Paulo Jorge Ferreira. O novo presidente da CRUP sublinha que o importante é que haja união, e convidou o reitor de Aveiro para vice-presidente.

"Vamos todos trabalhar com o mesmo objetivo" 00:00 00:00

"Entendo que o CRUP só é eficaz se representar a voz unida de todas as instituições. Convidei o reitor de Aveiro e ele aceitou. Passado o período eleitoral, vamos trabalhar com o mesmo objetivo: defender os interesses das universidades portuguesas.

António Sousa Pereira substitui António Fontaínhas Fernandes, reitor da Universidade de Trás os Montes e Alto Douro. A CRUP agrupa 16 instituições de ensino superior.