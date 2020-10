Novo presidente do Tribunal de Contas referido no inquérito das PPP rodoviárias

© César Cordeiro / Slideshow / Global Imagens

O novo presidente do Tribunal de Contas é referido no caso de Parcerias Público-Privadas (PPP) rodoviárias, que terão lesado o Estado em cerca de 3,5 mil milhões de euros. A notícia é avançada pelo Observador e pelo jornal Público.

Os jornais adiantam que, nos autos do inquérito das PPP, José Tavares é referido como muito próximo de um dos principais suspeitos no caso: Paulo Campos, o ex-secretário de Estado do Governo de José Sócrates.

O jornal Observador noticia que a Polícia Judiciária intercetou vários e-mails trocados em 2009 e 2010 entre o ex-secretário de Estado e José Tavares, quando este exercia as funções de diretor-geral do Tribunal de Contas. O novo presidente do Tribunal de Contas terá ainda, alegadamente, participado em reuniões secretas com o então Governo.

Já o jornal Público avança que José Tavares foi questionado pelo Ministério Público sobre o papel que teve na tentativa do Governo de José Sócrates de desbloquear o impasse nas PPP rodoviárias.

Duas das perguntas concretas que lhe foram remetidas pela procuradora passavam por saber se, em algum momento, o Tribunal de Contas tinha recebido pressões de membros do Governo para contornar a recusa de visto prévio aos contratos de concessões rodoviárias. E, por outro lado, que intervenção direta teve o Tribunal de Contas na solução encontrada para fazer a reforma dos contratos que estão sob investigação do Ministério Público.