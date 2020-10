Recorde de novos casos. Mais 3960 contágios e 24 mortes nas últimas 24 horas em Portugal

© Estela Silva/Lusa

Portugal contabiliza, esta quarta-feira, mais 24 mortes relacionadas com o novo coronavírus e 3960 novos casos de infeção, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Trata-se do maior número de contágios em 24 horas desde o início da pandemia.

Desde o início da pandemia de a Covid-19, registaram-se 2395 mortes e 128.392 casos de infeção, estando agora ativos 51.996 casos, mais 2.279 do que no último balanço.

Até ao momento 74.001 pessoas conseguiram recuperar, mais 1657 desde o último balanço, e existem 1 794 doentes internados (mais 47 nas últimas 24 horas), 262 das quais em cuidados intensivos (mais nove).

As autoridades de saúde têm agora sob vigilância 62.457 pessoas, mais 2.394 nas últimas 24 horas.

Na região Norte continua a registar-se o maior número de novas infeções diárias, com 1.053 novos casos de contágio e 11 mortes desde o último balanço; na região Centro contabilizam-se 304 novos casos de contágio e 4 mortes; em Lisboa e Vale do Tejo há 955 novos casos e 8 mortes; no Alentejo há 43 novos casos e uma morte; no Algarve há 25 novas infeções mas não mortes a assinalar.

O arquipélago da Madeira não regista nenhum caso de contágio nas últimas 24 horas nem vítimas mortais, enquanto os Açores somam 15 novas infeções.

Na contagem total de contágios em Portugal há mais mulheres - 58 374 - do que homens - 70 018 - mas a mortalidade maior para doentes do sexo masculino: até agora morreram 1.224 homens e 1171. mulheres no país.

