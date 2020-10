Novo serviço via CTT vai recolher pilhas e baterias usadas

As pilhas contêm materiais nocivos © DR

Por TSF 06 Outubro, 2020 • 16:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Para a recolha de pilhas e baterias usadas vai ser lançado um novo serviço via CTT. Ricardo Furtado, da Associação de Gestão de Resíduos, explicou que o eletrão quer começar a recolher estes materiais ao domicílio.

"Basta pedir uma caixa do eletrão para a recolha de pilhas e baterias, é uma caixa nova que temos, amolgada, para transportes via correio, e quando essa caixa estiver cheia basta também pedirem a recolha ao eletrão que asseguramos a recolha em 48 horas através dos correios", explicou à TSF Ricardo Furtado.

Todo o serviço é gratuito e as caixas para as pilhas podem ser pedidas no site Onde Reciclar ou através do número verde 800 262 333. As pilhas contêm materiais nocivos e demoram entre 500 a mil anos a decomporem-se.