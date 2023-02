Novo sismo na Turquia, a reportagem da TSF em Oleksandrivka e outros destaques TSF

© Yasin Akgul/AFP

Duas semanas depois do sismo que devastou a Síria e o sul da Turquia, o país foi esta segunda-feira sacudido por um novo abalo, desta feita com magnitude 6,4 na escala de Richter. O epicentro do terramoto foi registado a região de Hatay, na cidade de Defne, às 20h04 locais (17h04 em Lisboa).

Na Ucrânia, país a caminho de um ano sob invasão russa, a reportagem da TSF passou por Oleksandrivka, a poucos quilómetros de Kherson. Nataliya, uma espécie de presidente da junta da localidade, explica que os habitantes passaram de dois mil a 16. Mas não muito longe dali, há até quem queira o regresso dos ocupantes.

Num dia em que o líder norte-americano, Joe Biden, esteve em Kiev em sinal de apoio à liderança de Volodymyr Zelensky, a União Europeia chegou também a um "acordo político" para o décimo pacote de sanções a aplicar à Rússia. O ministro português dos Negócios Estrangeiros, Gomes Cravinho, adianta que falta apenas acertar alguns "detalhes técnicos".

No Algarve, 36 pessoas - incluindo quatro crianças - foram resgatadas depois de o barco em que seguiam ao largo de Lagoa ter naufragado.

A TSF foi conhecer o colégio de cães de onde saíram as duplas cinotécnicas da GNR que participaram nas operações de busca e salvamento de vítimas na Turquia. É uma mistura de aldeia com centro de alto rendimento canino, tudo coordenado pelo Tenente André Rosa.

O PS denuncia que 16 cartazes partidários colocados em Setúbal, contra "a expansão abusiva do estacionamento tarifado", foram vandalizados por "criminosos que encontram no vandalismo a forma de expressar o seu apoio". O partido já apresentou queixa-crime.