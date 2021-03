Novos casos de Covid-19 caem para 394. É o número mais baixo desde 8 de setembro

© Leszek Szymanski/EPA

Portugal regista esta segunda-feira mais 34 mortes e mais 394 novos casos de infeção por Covid-19 do que os registados no boletim epidemiológico de domingo. Trata-se do valor mais baixo de novos casos diários registados em quase seis meses (desde o dia 8 de setembro de 2020).

O total de mortes confirmadas devido à Covid-19 em Portugal, é agora 16.351 e o número total de infeções registadas é 804 956.

Há, neste momento, 68.370 casos ativos, sendo que, nas últimas 24 horas, foram dadas como recuperadas mais 1258 pessoas (elevando número total de doentes recuperados para 720.235).

O boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS) revela ainda que estão, nesta altura, internados 2.167 doentes (mais dois do que no domingo), mas há menos 15 pessoas nos cuidados intensivos (são agora 469).

