Novos casos disparam em Portugal, forte sismo em Timor e outros destaques TSF

Portugal registou, esta quarta-feira, um novo máximo de casos diários de Covid: foram 26.867 novas infeções, num dia em que surgem também 12 mortes no boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

Pelas contas do matemático Carlos Antunes, que as partilhou com a TSF, Portugal pode entrar no novo ano com mais de 600 mil pessoas em isolamento.

Há registo de um sismo de magnitude 7.3 na escala aberta de Richter a mais de 250 quilómetros da capital de Timor-Leste, Díli e já foram sentidas pelo menos duas réplicas.

Quase todos os enfermeiros do serviço de urgência pediátrica do hospital de Gaia pediram escusa de responsabilidade por "incapacidade de prestar cuidados seguros e de qualidade às crianças".

A Comunidade Israelita do Porto diz estar a ser alvo de um ataque antissemita depois de Alexey Navalny ter acusado Portugal de ter vendido a cidadania portuguesa ao multimilionário russo Roman Abramovich, denunciando "malas de dinheiro que circularam por funcionários portugueses".

Está confirmado o futuro de Paulo Sousa: o treinador português rescindiu esta tarde com a Federação Polaca de Futebol e é o novo técnico do Flamengo. Assinou por duas épocas, mas os polacos já revelaram que vão exigir uma indemnização.

Com o Benfica pós-Jesus a ganhar forma, Nélson Veríssimo revelou a sua primeira convocatória e há seis novidades. Conheça-as:

Do lado do FC Porto, soam os alertas. Luis Díaz testou positivo à Covid-19, mas ainda está à espera do resultado do teste PCR para saber se falhar mesmo o jogo.

A diretora-geral de Alimentação e Veterinária admite que os surtos de gripe das aves registados em Portugal podem ter efeitos nas exportações. Só este mês, foram detetados dois focos de gripe aviária no país: o primeiro em Palmela, numa criação de galinhas, e o segundo em Óbidos, numa exploração de perus.