Novos efeitos secundários de vacinas, teletrabalho é fenómeno muito mais forte em Lisboa e outros destaques TSF

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) está a investigar três novos possíveis efeitos secundários das vacinas da Pfizer e da Moderna. Em causa estão casos raros de reações alérgicas na pele, inflamações nos rins e desordens renais.

Mais de metade dos portugueses em teletrabalho (51,5%) vive na Área Metropolitana de Lisboa. A caracterização de quem tem trabalhado a partir de casa é feita pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) nos mais recentes números do emprego.

No espaço, o destaque vai para o asteroide Psyche 16 que está repleto de metais preciosos e pode valer mais de dez mil quatriliões de dólares (aproximadamente 8527 quatriliões de euros), segundo novas medições de temperatura da superfície.

No verão de 2022, a NASA vai lançar uma missão para estudar este asteroide com o objetivo de determinar as suas origens. A missão deverá chegar à superfície do Psyche em 2026.

A chuva de meteoros das Perseidas, uma das mais populares do ano, terá o seu pico esta quinta-feira, entre as 20h00 e as 23h00, com uma previsão de 110 meteoros por hora. Segundo o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL), este fenómeno, que ocorre entre 17 de julho e 24 de agosto de 2021, poderá ser observado também Portugal, "se as condições de observação estiverem perfeitas".

Sobre a campanha de vacinação contra Covid-19, a task force revelou que os jovens dos 12 aos 15 começam a ser vacinados no fim de semana de 21 e 22 de agosto, com o autoagendamento a abrir já esta quinta-feira.

Andrew Pollard, diretor do Centro de Vacinação de Oxford, não vê como uma "possibilidade" a meta da imunidade de grupo, com a variante Delta do coronavírus em circulação e a dominar os contágios.

O investigador, que esteve à frente dos estudos para a vacina Oxford/AstraZeneca contra a Covid-19, afirma agora que os planos de vacinação devem orientar-se para outros objetivos que não sejam a imunidade de grupo.

Por causa do risco de incêndio, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) agravou o nível de alerta de cinco distritos para laranja a partir do fim de semana.

A distribuição dos vales para a aquisição de manuais de novos manuais escolares foi antecipada, tendo si já disponibilizados 1,2 milhões destes, informou esta quarta-feira o Ministério da Educação.