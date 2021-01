Portugal atinge novos máximos diários de mortes e infetados

Porto © Adelino Meireles/Global Imagens

O número de pessoas infetadas com Covid-19 até agora é de 466.709, mais 10.176 nas últimas 24 horas.

Estão confirmadas 7590 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 118 do que no último boletim epidemiológico.

Até ao momento, 360.181 pessoas conseguiram recuperar, das quais 4480 nas últimas 24 horas.

Há 109.161 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde. Esta sexta-feira a TSF noticiou que nunca houve tantos novos casos de Covid-19 como nos últimos dois dias (quarta e quinta-feira), mas também nunca houve tantos casos sob vigilância por contactos de risco, algo que é um sinal de que os números de testes positivos podem manter-se elevados nos próximos dias ou mesmo continuar a aumentar.

Portugal ultrapassou na quarta-feira os dez mil casos diários, o máximo (10.027) registado desde o início da pandemia. Até esta quarta-feira, o número máximo diário de casos registados era de 7627, a 31 de dezembro.

Há, neste momento, 3451 internamentos, mais 118 do que os registados na quinta-feira. Trata-se de um novo máximo de internamentos. Há ainda 536 pessoas internadas em cuidados intensivos, mais 22 do que as assinaladas no último boletim epidemiológico.

