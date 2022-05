Novos radares em Lisboa. São 21 que substituem antigos a partir desta quarta-feira

Um dos novos radares de Lisboa © José Sena Goulão/Lusa

Os novos radares em Lisboa vão começar a funcionar esta quarta-feira. São 21 novos medidores de velocidade que vão substituir equipamentos antigos. Outros 20 radares estão colocados em novas localizações e a sua ativação vai ser feira "de forma gradual".

"A partir do próximo dia 1 de junho, a autarquia irá ativar os 21 radares recentemente substituídos por novos equipamentos com tecnologia mais avançada", indicou a Câmara Municipal de Lisboa no dia 17 de maio.

Os 21 radares que substituem equipamentos antigos encontram-se na Avenida da Índia, Avenida de Brasília, Avenida Infante D. Henrique (dois sentidos), Avenida de Ceuta (dois sentidos), Avenida General Correia Barreto (dois sentidos), Avenida Marechal António Spínola (dois sentidos), Avenida Marechal Gomes da Costa, Avenida Almirante Gago Coutinho, Avenida Eusébio da Silva Ferreira, Avenida da República, Campo Grande, Avenida Cidade do Porto, Avenida João XXI, Avenida Afonso Costa, Túnel Marquês de Pombal, Avenida Marechal Craveiro Lopes e Avenida das Descobertas.

Relativamente aos 20 equipamentos em novas localizações, os mesmos foram decididos com base na monitorização da sinistralidade da cidade de Lisboa, efetuada pela autarquia em articulação com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), considerando "três critérios: controlar as entradas e saídas da cidade, complementar posições de radares existentes e mitigar fatores de risco, principalmente vias com inclinação elevada e com três vias de trânsito no mesmo sentido".

As novas localizações dos radares são: Avenida Santos e Castro (dois sentidos), Avenida Lusíada (dois sentidos), Avenida Eusébio da Silva Ferreira, Avenida Padre Cruz (dois sentidos), Avenida Marechal Gomes da Costa, Avenida de Brasília, Avenida Infante D. Henrique (dois sentidos), Avenida Dr. Alfredo Bensaúde (dois sentidos), Avenida Almirante Gago Coutinho, Avenida de Ceuta, Avenida Calouste Gulbenkian, Avenida Marechal Craveiro Lopes (dois sentidos) e Avenida dos Combatentes (dois sentidos).

Em comunicado, o vereador para a Mobilidade, Ângelo Pereira, refere que "os únicos objetivos desta medida são aumentar a segurança rodoviária e de diminuir os acidentes na cidade de Lisboa", já que "é fundamental os automobilistas perceberem que em muitos casos é necessário diminuir as velocidades a que circulam".

"Olhamos para os radares de uma forma completamente diferente. Consideramos que não devem ser punitivos. As pessoas devem saber de forma clara que os radares ali estão, portanto, eles vão ser anunciados e visíveis. As pessoas sabem as vias onde vão estar e nessas zonas sabem que é necessário ter uma especial atenção de respeitar uma velocidade mais reduzida. Esta medida foi assumida numa estratégia global e desde a primeira hora numa lógica preventiva e não punitiva", disse o vereador.