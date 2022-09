Novos secretários de Estado, ataques informáticos no futebol e outros destaques TSF

© Filipe Amorim / Global Imagens

Por TSF 15 Setembro, 2022 • 14:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Marcelo Rebelo de Sousa aceitou a proposta de António Costa de três novos secretários de Estado: o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Luís Miguel da Silva Alves, do secretário de Estado da Saúde, Ricardo Jorge Almeida Perdigão Seleiro Mestre, e da secretária de Estado da Promoção da Saúde, Margarida Fernandes Tavares.

Arrancam para a semana as negociações com os sindicatos para tentar reformular o modelo de contratação de professores. Em declarações no Fórum TSF, o ministro da Educação, João Costa, antevê "dificuldades", mas defende que é um passo essencial para a "estabilidade" de escolas e docentes.

Em resposta, a Fenprof defendeu que a estabilidade é conseguida através de "uma vinculação mais rápida dos professores e uma abertura dos quadros das escolas de acordo com as necessidades". Já a FNE considerou que os "amiguismos" e as "cunhas" são um problema real que não pode ser ignorado.

João Lourenço tomou esta quinta-feira posse como Presidente de Angola para um segundo mandato de cinco anos, depois de vencer as eleições de 24 de agosto, numa sessão saudada pelos apoiantes, apesar das alegações de fraude eleitoral por parte da oposição.

As páginas na internet do Sporting e do FC Porto foram esta manhã alvo de um ataque informático.

O selecionador português de futebol anunciou os convocados para os últimos dois encontros no Grupo A2 da Liga das Nações, frente a República Checa e Espanha, decisivos para determinar quem se apura para a 'final four'. Veja a lista aqui:

Os novos equipamentos da seleção nacional foram conhecidos esta manhã e já serão utilizados pelos atletas nos próximos dois jogos.

Em entrevista à TSF ​​​​​​​a propósito do arranque dos trabalhos parlamentares, a deputada única do PAN considera que a crise energética é uma "oportunidade para acelerar algumas das prioridades que já tinham sido identificadas", como a transição verde.

O líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, garante que a tensão entre o grupo parlamentar do Chega e o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, "não é uma questão de estratégia".