Novos secretários de Estado, Pedro Nuno Santos deixa Secretariado Nacional do PS e outros destaques TSF

Pedro Nuno Santos © Martin Divisek/EPA

A polémica indemnização que Alexandra Reis recebeu pela saída da TAP levou a demissões e consequentes mexidas em vários ministérios. Conheça os novos membros do Executivo liderado por António Costa:

Os seis novos secretários de Estado, cujas propostas de nomeação foram aceites pelo Presidente da República, tomam posse esta quarta-feira, pelas 18h00, em Belém, juntamente com os ministros das Infraestruturas, João Galamba, e da Habitação, Marina Gonçalves.

Pedro Nuno Santos pediu a demissão do Secretariado Nacional do Partido Socialista, confirmou a TSF. O antigo ministro pediu também a suspensão do mandato de deputado por 30 dias.

O ataque ucraniano a Makiivka no domingo causou 89 mortos, segundo um novo balanço das autoridades russas, confrontadas com raras manifestações públicas de raiva e tristeza nas cerimónias memoriais para os soldados mortos.

O piloto português Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) abandonou esta quarta-feira a 45.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno após uma queda sofrida durante a quarta etapa da prova, na Arábia Saudita.

O projeto da Associação Industrial e Comercial do Café, da Câmara Municipal de Cascais e outras seis empresas ligadas ao setor, pretende que o plástico e o alumínio das cápsulas sejam reaproveitados para originarem novos materiais. Por agora, só funciona em Cascais, mas o plano é expandir para outros municípios.

O ex-astronauta da NASA Walter Cunningham, que pilotou o módulo lunar Apollo 7, primeiro voo tripulado do Programa Apollo da agência norte-americana, morreu em Houston (Texas) na madrugada de terça-feira, aos 90 anos.