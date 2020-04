Novos utentes devem ser testados. Conheça as recomendações para lares de idosos

© Pixabay

Os novos utentes de cuidados continuados e lares só devem ser admitidos nas instituições depois de fazerem um teste à Covid-19, adianta a ministra da Saúde na conferência diária para a atualização da pandemia em Portugal. Independentemente do resultado do teste, sublinha Marta Temido, o novo utente deve ser colocado num período de isolamento não inferior a 14 dias.

Noutro plano, utentes de lares e unidades de cuidados continuados que tenham feito deslocações a unidades de saúde, tendo estado menos de 24 horas fora da instituição, devem ficar em isolamento, mas não necessitam de ser testados.

Precisamos do esforço de todos.

Já os utentes que regressam de um internamento hospitalar devem ser testados ainda antes do regresso à instituição. Caso o resultado seja positivo, é contactada a autoridade regional de saúde competente que garante o regresso à instituição com os cuidados adequados.

Em qualquer momento do processo, garante a ministra, caso se verifique um agravamento do estado de saúde do utente é ativado o encaminhamento para assistência hospitalar.

"Precisamos do esforço de todos para encontrar as melhores respostas sociais para cada caso", remata Marta Temido.