Nublado? Atenção, continente e Madeira com risco muito elevado de radiação UV

Todos os distritos de Portugal continental e o arquipélago da Madeira apresentam este sábado um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Com níveis elevados de exposição à radiação UV, estão as ilhas de São Miguel e Flores, nos Açores, adianta a informação publicada no site do IPMA.

A escala de radiação ultravioleta tem cinco níveis, entre risco extremo e baixo.

Para as regiões com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protetor solar e que se evite a exposição das crianças ao sol.

As recomendações para as regiões com risco elevado são o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t'shirt e protetor

Para este sábado, as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até ao final da manhã, em especial no litoral oeste.

O vento soprará fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante oeste, sendo do quadrante sul no interior durante a manhã, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas a partir do final da tarde.

As temperaturas as máximas vão oscilar entre os 23 graus em Viana do Castelo e Braga e os 36 graus em Bragança e Vila Real.