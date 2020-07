Num dia de calor, portugueses "estão a cumprir as regras" de utilização das praias

Bandeira vermelha indica ocupação plena na praia de Carcavelos, em Cascais © António Cotrim/Lusa

O calor que se faz sentir em Portugal continental, com algumas localidades a ver os termómetros chegarem aos 40ºC, levou muita gente às praias este domingo e, em tempos de pandemia, há regras a respeitar.

À TSF, a porta-voz da Autoridade Marítimo Nacional, comandante Nádia Rijo, garante que é isso mesmo que está a acontecer: o respeito pelas regras.

A comandante Nádia Rijo, ouvida pelo jornalista José Carlos Barreto, explica que as regras estão a ser respeitadas. 00:00 00:00

"Verificou-se uma afluência superior à dos últimos dias", confirma a comandante. "A situação que tem sido reportada pelos capitães dos portos é a de que, apesar da afluência, não há registo de qualquer ocorrência ou necessidade de, além da sensibilização que tem sido feita, tomar outro tipo de medidas."

Sem necessidade de apertar o controlo ou tirar gente das praias, "regra geral as pessoas estão a cumprir" e, em caso necessidade, "acatam bem as recomendações".

"Não há registo de nenhuma situação fora do normal para o volume de pessoas e afluência" registada este domingo. Muitas das praias na aplicação InfoPraia surgem com um "semáforo" vermelho, o que significa que estão praticamente lotadas.

Para este fim de semana estão previstos valores acima de 30°C na generalidade do território, "podendo rondar os 40°C no interior no domingo e segunda-feira, com possibilidade de ocorrerem noites tropicais no interior e no Algarve a partir de domingo", referiu o Instituto Português do Mar e da Atmosfera na última sexta-feira.