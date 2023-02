Número de abusadores no ativo na Igreja ultrapassa uma centena, Catarina Martins fecha ciclo no BE e outros destaques TSF

© Photo by James on Unsplash

A manhã informativa da TSF desta terça-feira fica marcada pelo relatório da Comissão Independente sobre os abusos sexuais na Igreja. Pedro Strecht revelou que há mais de uma centena de padres acusados de abusos sexuais ainda no ativo, sendo fundamental afastá-los de crianças e adolescentes. A constituição da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja foi uma iniciativa do episcopado, mas nem assim o contacto do grupo de trabalho com a hierarquia católica foi fácil.

O tema subiu a debate no Fórum TSF. Nuno Caiado, o primeiro subscritor de uma carta enviada, em 2021, à Conferência Episcopal Portuguesa, para pedir uma investigação independente, defendeu que os mais de cem abusadores que ainda estão a exercer funções na Igreja devem ser suspensos.

Marcelo Rebelo de Sousa considerou que deve ser adotada a recomendação da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica e criar uma nova comissão, ligada ao Estado, para continuar a investigar este tipo de crimes.

Destaque também para o fim de ciclo do Bloco de Esquerda. Após três mandatos à frente do partido, Catarina Martins anunciou que vai deixar a liderança do BE.

Mais de 30 hospitais públicos apresentaram projetos para investimentos nos seus blocos de parto, num valor total de 37 milhões de euros, quase quatro vezes mais do que o montante disponível para essa linha de financiamento.

Na ordem do dia continuam as greves dos professores. Em declarações à TSF, o presidente da Associação dos Diretores dos Agrupamentos Escolares admitiu que há um descontentamento com a responsabilidade de serem eles a aplicar os serviços mínimos na greve dos professores. Já o STOP estendeu o pré-aviso de greve até dia 10 de março.

Por fim, proprietários, inquilinos, associações pelo direito à habitação e especialistas no tema exigem o reforço da habitação pública, do apoio às rendas e o aproveitamento das casas devolutas.