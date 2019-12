Número de casas sem eletricidade é "muito reduzido"

© Rui Coutinho/Global Imagens

Por Gonçalo Teles 21 Dezembro, 2019 • 13:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O número de clientes da rede elétrica da EDP Distribuição afetados pela depressão Elsa é "muito reduzido". A garantia é dada à TSF pela assessora da empresa, Fátima Bonifácio, que explica que ainda há "linhas de média tensão foram de serviço".

O agravamento das condições meteorológicas está a "dificultar" o trabalho às equipas da empresa, causando mesmo o "reaparecimento" de situações que já estavam resolvidas. Góis, Lousã, Arganil, São Pedro do Sul, Cinfães e Cantanhede são os concelhos mais afetados na manhã deste sábado.

A preocupação da EDP Distribuição é, agora, "identificar as situações de baixa tensão", que deixa pessoas sem energia elétrica. A empresa pede aos clientes que liguem para as linhas de apoio para que as avarias possam ser registadas e resolvidas.

A passagem da depressão Elsa provocou em Portugal dois mortos, um desaparecido e deixou perto de 80 pessoas desalojadas, registando-se entre quarta-feira e sexta-feira cerca de 8.500 ocorrências no continente português, na sua maioria inundações e quedas de árvore, envolvendo cerca de 25 mil operacionais.