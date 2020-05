Há menos novos doentes, mas Covid-19 está mais espalhada pelo país

© Maria João Gala /Global Imagens

Há 53 dos 308 concelhos do país com mais casos diagnosticados de Covid-19 que a média nacional. A análise é feita pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e tem em conta o número de habitantes de cada município.

Depois do pico de abril, Portugal tem hoje menos novos doentes a surgir diariamente, mas os que surgem estão mais espalhados pelo país e menos concentrados numa região.

É, aliás, por causa dessa primeira fase da pandemia que 36 dos 53 concelhos acima da média se localizam na região Norte, com destaque para Vila Nova de Foz Coa, no Interior, e vários municípios vizinhos na Área Metropolitana do Porto: Valongo, Matosinhos, Maia, Gondomar, Porto, Santo Tirso e Vila Nova de Gaia.

Com 120 casos por 10 mil habitantes, o município com mais doentes do país continua a ser, no entanto, Ovar (na região Centro) que durante semanas foi sujeito a um cerco sanitário.

Aos poucos os números diários de Covid-19 no país foram caindo, mas, segundo, o INE estão agora mais disseminados pelo território, sem a grande concentração regional, a Norte, do início da pandemia.

Mais a Sul, os concelhos com mais doentes, tendo em conta o número de habitantes, são Lisboa, Amadora, Loures (na Área Metropolitana de Lisboa) e Moura (no Alentejo).

Nas ilhas, o município do Nordeste (Açores) também fica acima da média nacional.

Pelos cálculos do INE, o número de casos confirmados de covid-19 em Portugal era de 29,1 por cada 10 mil habitantes até quarta-feira, 20 de maio, um aumento de 12% em cerca de duas semanas.

