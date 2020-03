Número de casos de contágio por Covid-19 em Portugal sobe para oito

Por Carolina Rico 05 Março, 2020 • 08:30 Partilhar este artigo Facebook

Há mais dois doentes infetados pelo novo coronavírus em Portugal, elevando para oito o número de casos positivos registados no país, confirmou a diretora-geral da Saúde à TSF.

Estes novos casos de infeção somam-se aos confirmados nos últimos dias: três no Porto, um em Coimbra e dois em Lisboa.

Esta quarta-feira foram confirmados os casos de uma mulher em Lisboa e de um homem de 44 anos que regressou de Itália, testado no Hospital de São João, no Porto. Estão também infetados outros três homens de 60, 37 e 33 anos.

Segundo o último boletim informativo da Direção-geral da Saúde (DGS) há ainda 117 casos suspeitos e 81 contactos estão sob vigilância pelas autoridades de saúde.

Adriano Maranhão, o português infetado no navio de cruzeiros atracado no porto japonês de Yokohama, recebeu alta hospitalar no passado domingo.

Os doentes que manifestem sintomas compatíveis com os de contágio pelo novo coronavírus - febre, tosse e dificuldade respiratória - são aconselhados a contactar a Saúde 24 (808 24 24 24), em vez de se dirigirem às unidades de saúde.

Notícia em atualização

