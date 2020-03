Número de casos de contágio por Covid-19 em Portugal sobe para 13

Marta Temido, ministra da Saúde © Nuno Fox/Lusa

Há mais quatro doentes infetados pelo novo coronavírus em Portugal, elevando 13 para o número de casos positivos registados no país, confirmou a ministra Marta Temido em declarações aos jornalistas em Bruxelas.

Trata-se um doente internado em Lisboa, no Centro Hospitalar de Lisboa Central, e três novos casos no Porto, no Hospital de São João, os últimos com ligações a Itália.

Estes novos casos de infeção somam-se aos nove contágios confirmados nos últimos dias: três em Lisboa, cinco no Porto e um em Coimbra - oito homens e uma mulher com idades compreendidas entre os 30 e os 69 anos.

Segundo o último boletim informativo da Direção-geral da Saúde (DGS), há ainda 147 casos suspeitos e 213 pessoas estão sob vigilância pelas autoridades de saúde.

Os doentes que manifestem sintomas compatíveis com os de contágio pelo novo coronavírus - febre, tosse e dificuldade respiratória - são aconselhados a contactar a Saúde 24 (808 24 24 24), em vez de se dirigirem às unidades de saúde.

