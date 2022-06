Número de casos de varíola dos macacos em Portugal sobe para 304

© Mário Cruz/Lusa

Por TSF 21 Junho, 2022 • 12:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou esta terça-feira mais sete casos de monkeypox, também conhecida por varíola dos macacos, em Portugal.

No total, foram reportados até ao momento 304 casos, sendo que a maioria das infeções centra-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, mas também há registo de contágios nas regiões do Norte e Algarve.

Todos os casos confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) são homens entre os 19 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos.

Todos os doentes estão a ser acompanhados pelas autoridades de saúde, encontrando-se estáveis.

A DGS aconselha as pessoas que detetarem o aparecimento progressivo de erupções que atingem a pele e as mucosas, febre, dor de cabeça intensa, dores musculares, dor nas costas, cansaço e/ou aumento dos gânglios linfáticos a consultar um profissional de saúde.

"Ao dirigirem-se a uma unidade de saúde, deverão cobrir as lesões cutâneas", alerta-se.

Perante sintomas suspeitos, devem também ser adotadas medidas preventivas: evitar o contacto físico direto com outras pessoas, partilhar vestuário, roupas de cama, atoalhados, objetos como talheres, pratos ou outros utensílios de uso pessoal.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A VARÍOLA DOS MACACOS