Número de cesarianas volta a subir nos hospitais públicos

Pelo terceiro ano consecutivo, a taxa de cesarianas nos hospitais públicos voltou a subir, o que preocupa os médicos. Segundo dados revelados pelo Jornal de Notícias, no último ano as cesarianas representaram quase 30% dos partos no SNS, o valor mais elevado dos últimos sete anos.

Feitas as contas, de 2018 para 2019 nasceram mais mil bebés com recurso a cirurgia no público, um aumento de 1,44 pontos percentuais.

Os números preocupam o presidente da Comissão Nacional para a Redução da Taxa de Cesarianas que refere que uma subida em três anos consecutivos indica que as "coisas não estão a correr no sentido que queremos".

Diogo Ayres de Campos acredita que a "falta de recursos e o excesso de horas extraordinárias", a estabilidade das equipas e o facto de "algumas pessoas que trabalham no público e no privado trazerem para os hospitais públicos alguns dos pensamentos do privado" podem estar a ajudar ao aumento dos números.

Marina Moucho, diretora do Serviço de Urgência de Ginecologia/Obstetrícia do Hospital de S. João, esclarece que as grávidas de hoje não são as mesmas de há dez anos, "são mais velhas, com mais patologias e mais gordas", mas também com mais patologias como a hipertensão e a diabetes.

Também o peso dos bebés é relevante para este facto, com vários bebés a nascerem com mais de quatro quilos.