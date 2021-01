Número de contágios apresenta "tendência aparente" para aumentar

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas © Tiago Petinga/Lusa

A diretora-geral da Saúde apontou esta terça-feira uma "tendência aparente" para o aumento do número de casos de contágio pelo coronavírus, que estão a ocupar entre 70% e 90% da capacidade de internamentos hospitalares.

Graça Freitas registou que há "uma tendência aparente para que os números [de casos de contágios] vão aumentar", assinalando que as últimas duas semanas, atípicas por terem tido menos dias úteis, provocam variações.

Portugal continental tem 417 surtos ativos de contágio pelo coronavírus, sobretudo em lares de idosos, afirmou, frisando que nesses lares a vacinação será adiada por pelo menos 28 dias.

"Num lar com um surto ativo, que tenha casos nesse momento, obviamente que a vacinação é adiada", declarou Graça Freitas durante a conferência de imprensa de acompanhamento da Covid-19 em Portugal.

A responsável da DGS salientou que "ninguém vai ficar para trás" nos lares de idosos, estruturas onde a campanha de vacinação começou na segunda-feira, uma vez que um surto é dado como terminado 28 dias depois de se ter registado o caso mais recente e que a vacinação é então reagendada.

"É apenas um adiamento, porque não se vacina em surto", reiterou, indicando que houve lares para onde esteve prevista vacinação esta semana, que entretanto registaram casos e que por isso tiveram que ficar para depois.

Dos 417 surtos ativos, 284 estão na região de Lisboa e Vale do Tejo, 55 na região norte, 29 no Alentejo, 25 na região Centro e 24 no Algarve, "sobretudo identificados em estruturas residenciais para idosos, menos em escolas e alguns em instituições de saúde".

Portugal contabiliza pelo menos 7286 mortos associados à Covid-19 em 436.579 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O estado de emergência decretado a 9 de novembro para combater a pandemia foi renovado até 7 de janeiro, com recolher obrigatório entre as 23h00 e as 05h00 nos concelhos do território do continente de contágio mais elevado.

