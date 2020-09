Número de infetados com Covid-19 sobe para 145 em Arouca

Lar da Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga © José Carmo/Global Imagens

O concelho de Arouca detetou 14 casos de infeção pelo novo coronavírus, a somar-se aos 131 já registados. São agora 145 as pessoas com Covid-19 no município.

A Câmara Municipal refere que foram identificadas duas novas cadeias de transmissão ativas na comunidade, associadas a um contexto familiar.

Não há alteração do número de casos nos surtos detetados nos bombeiros da região e no lar da Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga. No domingo, o lar de idosos da Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga tinha 64 casos positivos de infeção por Covid-19, entre os 107 utentes e funcionários, revelava a autarquia local.

Entre os 56 seniores a residir nessa instituição social do distrito de Aveiro, 40 foram diagnosticados com o vírus SARS-CoV-2, e, no que concerne aos 51 funcionários da casa, eram 24 os confirmados como doentes.

