Número de mortes desce para 9 nas últimas 24 horas em Portugal. Há novos 548 contágios

Estão confirmadas 9 mortes e 548 novos casos de contágio devido à Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-geral de Saúde (DGS).

O número total de mortes pela doença é agora de 16.868, enquanto o de pessoas infetadas desde o início da pandemia subiu para 822.862. Há, neste momento, 26.339 casos ativos.

Estão internados 513 doentes, (menos 25 nas últimas 24 horas), dos quais 131 estão nos cuidados intensivos (mais 2 do que no anterior balanço).

CONSULTE AQUI O BOLETIM MAIS RECENTE DA DGS

Até ao momento, 779.655 pessoas conseguiram recuperar, das quais 743 nas últimas 24 horas.

Há ainda 16.121 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde, mais 171 do que no balanço anterior.

De acordo com os dados mais recentes da DGS, a incidência da Covid-19 em Portugal continental e ilhas é agora de 65,6 casos por 100.000 habitantes. Se olharmos apenas para o continente, o valor é menor: 62,9 casos de infeção por por 100 000 habitantes.

Nesta altura, o valor do Rt é de 0,97, na totalidade do território português, não tendo nenhuma alteração se olharmos apenas para o continente.

Das nove mortes verificadas nas últimas 24 horas, sete foram registadas na zona de Lisboa e Vale do Tejo, uma na região Centro e uma no Algarve.



Em Lisboa e Vale do Tejo foram confirmados 220 novos casos, contabilizando-se 311.949 no total e 7.142 mortes.



Na região Norte houve 179 novos casos de contágio confirmados, chegando aos 331.002 desde o início da pandemia, com 5.305 mortes.



Na região Centro, onde morreram 3.000 pessoas com covid/19 desde o início da pandemia, registaram-se 73 novos casos, com um total de 117.277.



No Alentejo houve mais 26 casos, com um total de 29.141 infeções e 970 mortes.



O Algarve tem mais 35 casos, 20.774 no total, e 354 mortes desde o início da pandemia.



Quanto aos Açores, registaram mais quatro casos, atingindo um total de 4.076 casos confirmados e 29 mortes desde março de 2020.

Na Madeira houve mais 11 casos, subindo para um total de 8.643, 29 dos quais fatais.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 372.823 homens e 449.754 mulheres, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 285 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.



Do total de vítimas mortais, 8.854 eram homens e 8.014 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

