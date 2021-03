Número de mortes diárias sobe para 28. Há 682 novos casos de Covid-19 em Portugal

© Artur Machado / Global Imagens

Por TSF 07 Março, 2021 • 14:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal regista este domingo mais 28 mortes e mais 682 novos casos de infeção por Covid-19 do que os registados no boletim epidemiológico de sábado.

Estão confirmadas 16.540 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 28 do que no último boletim epidemiológico.

O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 810.094, mais 682 nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 61.987 casos ativos.

A DGS esclarece ainda que dos dados apresentados da Região Autónoma da Madeira, "88% dos casos teve um período entre o diagnóstico e notificação superior a 48 horas, decorrente de intercorrências informáticas de um laboratório na região e que se encontram em processo de regularização".

Até ao momento, 731.567 pessoas conseguiram recuperar, das quais 966 nas últimas 24 horas.

Há 25.513 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

Quanto aos internamentos, há 1414 pessoas internadas (menos dois do que nas últimas 24 horas) e 354 pessoas em cuidados intensivos (menos nove do que o registado no sábado).

CONSULTE AQUI O BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DESTE DOMINGO

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19