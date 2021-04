Mais cinco mortes e 408 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

© José Sena Goulão/EPA

Estão confirmadas mais cinco mortes e 408 novos casos de contágio devido à Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-geral de Saúde (DGS).

O número total de mortes pela doença é agora de 16.923, enquanto o de pessoas infetadas desde o início da pandemia subiu para 828.173. Há, neste momento, 25.441 casos ativos.

Estão internados 459 doentes (menos 20 do que nas últimas 24 horas), dos quais 118 estão nos cuidados intensivos (menos um do que no anterior balanço).

Até ao momento, 785.809 pessoas conseguiram recuperar, das quais 746 nas últimas 24 horas.

Há ainda 18.013 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde, menos 217 do que no balanço anterior.

