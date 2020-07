Número de mortes em Reguengos de Monsaraz sobe para 15

Uma idosa à janela do lar da Fundação Maria Inácia Perdigão Silva de Reguengos de Monsaraz, de onde serão amanhã transferidos os cerca de 60 idosos com covid-19, para um pavilhão multiusos preparado para o efeito, Monsaraz, 02 de julho de 2020. O número de mortos do surto de covid-19 que terá iniciado nesta instituição subiu hoje para oito, com os óbitos de mais duas utentes, uma de 94 e outra de 92 anos, segundo informou hoje o município. NUNO VEIGA/LUSA © LUSA

A morte de um idoso de 73 anos, utente do lar de Reguengos de Monsaraz (Évora), elevou para 15 o número de óbitos relacionados com o surto de covid-19 existente neste concelho, revelou hoje a câmara.



Segundo o município, no comunicado divulgado esta terça-feira com os dados mais recentes da situação epidemiológica local, o homem infetado com covid-19 morreu na terça-feira à tarde, no Hospital do Espírito Santo, onde estava internado.





Os casos ativos de covid-19 no concelho são agora 133 (na terça-feira eram 136), dos quais 86 no Lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS), onde começou o surto, em 18 de junho, e 47 na comunidade, pode ler-se no comunicado do município e Autoridade de Proteção Civil de Reguengos de Monsaraz.



No edifício do lar não está já nenhum idoso, depois de os infetados terem sido transferidos para o pavilhão multiúsos do parque de feiras e exposições, enquanto os que não estão infetados se encontram-se em casa de familiares ou noutras instalações de apoio.



O lar vai ser esta terça-feira alvo de uma descontaminação geral.



"Será hoje concretizada uma operação de grande envergadura de descontaminação geral do edifício, devidamente articulada com as Forças Armadas Portuguesas e com o Ministério da Defesa, na qual é prevista a participação de 33 militares, com todos os meios adequados à execução desta operação", revelou o município.

