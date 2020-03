Número de mortes em Portugal sobe para 12. Casos confirmados são 1280

Coronavírus em Portugal © Pedro Correia/Global Imagens

Portugal regista 12 vítimas mortais, um número que duplicou relativamente a sexta-feira. O boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) anuncia, agora, 1280 casos do novo coronavírus, mais 260 nas últimas 24 horas.

Entre as vítimas mortais, registam-se quatro no Norte, o mesmo número no Centro, três na zona de Lisboa e Vale do Tejo e uma no Algarve.

Neste momento há 156 internados em hospitais, 35 dos quais em cuidados intensivos. A DGS indica ainda que 1059 casos aguardam a confirmação das análises e estão em vigilância 13.155 contactos.

O boletim da CGD refere que cinco pessoas já recuperaram do novo coronavírus.

Quanto a casos importados, Portugal regista infetados vindos da Alemanha e Áustria, Andorra, Bélgica, Brasil, Emirados Árabes Unidos, Espanha, França, Itália, Índia, Irão, Países Baixos, Reino Unido e Suíça.

A diretora-geral da saúde, Graça Freitas, afirmou que a maior parte dos doentes infetados com a Covid-19 vão apenas estar sujeitos a sintomas ligeiros, e que a recuperação pode ser feita em casa, com acompanhamento do médico de família.

No total, desde o início do surto, em dezembro passado na China, as autoridades chinesas contabilizaram 81.303 infeções diagnosticadas no país, incluindo 71.857 casos que já recuperaram, enquanto o total de mortos se fixou nos 3.259.

Os países mais afetados depois da China são a Itália, com 4.032 mortes em 47.021 casos de contágio, o Irão, com 1.433 mortes (20.610 casos), a Espanha, com 1.093 mortes (21.571 casos) e a França com 450 mortes (12.632 casos).

Portugal está em estado de emergência desde as 00h00 de quinta-feira. O decreto presidencial, assinado por Marcelo Rebelo de Sousa, foi votado na quarta-feira no Parlamento, já depois de ter recebido o apoio do Governo e do Conselho de Estado.

